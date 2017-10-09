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09 октября 2017
17:22  09 октября 2017 2

РПЦ отказалась канонизировать Поклонскую. «Обсуждать тут совершенно нечего»

Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, поклонская наталья, царские дни
Аргументы авторов петиции не убедили церковьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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В РПЦ назвали «неумными людьми» тех, кто предложил причислить депутата Госдумы Наталью Поклонскую к лику святых за «борьбу со злом». Мнение религиозной организации высказал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он посчитал, что авторы петиции хотят дискредитировать сам институт канонизации, и добавил, что «обсуждать тут совершенно нечего», приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Ранее на сайте Сhange.org появилась инициатива, авторы которой предлагают причислить экс-прокурора Крыма к лику святых за то, что та «борется со злом». Известно, что народная избранница является одним из самых непримиримых противников фильма Алексея Учителя «Матильда». Картина рассказывает об отношениях последнего русского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению некоторых православных, представление российского царя в таком свете недопустимо.

Автор петиции ранее отмечал, что считает Поклонскую «достойнейшим кандидатом на канонизацию при жизни»

Иван Антонов
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