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11 октября 2017
Главные новости Москвы
21:47  11 октября 2017 0

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после новости о беременности. ФОТО

Гости заметили, что генцогиня находится в положенииФото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и принц Гарри устроили в Букингемском дворце прием для британцев, трудящихся в сфере психического здоровья. Это стало первым публичным мероприятием для герцогини Кембриджской с того момента, как стало известно о ее третьей беременности.

На встрече Кейт была в кружевом голубом платье, которое дополнила черными туфлями-лодочками и клатчем. Ее наряд, как пишет «Комсомольская правда», был весьма свободным, поэтому присутствующие гости смогли разглядеть «округлившийся животик» герцогини. Тем не менее, все высоко оценили внешний вид и форму Миддлтон.

О том, что у Уильяма и Кейт Миддлтон будет третий ребенок стало известно в начале сентября. Как сообщала «Национальная служба новостей», эта новость была опубликована на странице Кенсингтонского дворца в твиттере, где отмечалось, что королева Великобритании Елизавета II и члены обеих семей рады этой новости.

Сергей Демин
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