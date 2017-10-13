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Главные новости Курганской области
10:36  13 октября 2017 0

Кондитеры заверили курганских водителей, что «умный» светофор не создаст им новых проблем

Клипарт. Север., семафор, починка светофора
Светофор установили несколько дней назадФото: Александр Елизаров © URA.RU

Новый светофор на проспекте Машиностроителей не доставит неудобств автомобилистам Кургана. Об этом заявили «URA.RU» представители фабрики «Славянка», которое и стало инициатором установки светофора. В компании заверили, что при его установке использованы самые передовые технологии.

Появление нового светофора на выезде на проспект Машиностроителей вызвало недовольство многих автолюбителей Кургана. Однако на фабрике «Славянка» заверили, что срабатывать светофор будет лишь при подъезде грузовых автомобилей — для этого, по словам работников предприятия, специальный датчик вмонтирован в асфальтовое покрытие. При этом срабатывать светофор будет не чаще десяти раз в день — чтобы не затруднять движение по переполненному проспекту.

Предполагается, что легковые автомобили и так без труда способны выехать на оживленную дорогу, а вот у груженных тортами «Газелей» возникают проблемы — они не могут быстро ускориться. Работать светофор начнет с 15 октября.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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