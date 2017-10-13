Два человека погибли на пожаре в Верещагино Пермского края. Девушка забежала в горящий дом, ее приемный отец бросился за ней, чтобы спасти. В итоге оба не вернулись.
Пожар в доме, где жила многодетная семья, произошел в пятницу, 13 октября, рано утром. Накануне глава семейства топил печь и, возможно, нарушил правила пожарной безопасности. Возгорание обнаружила старшая дочь — 18-летняя Юлия. Она разбудила родных, и те успели выбежать из дома. Однако девушка зачем-то снова вернулась в горящий дом. Вслед за ней бросился 45-летний отец. Выбраться из пожара они не смогли.
Зачем Юля побежала в дом — остается неизвестным. «Часто бывает, что люди стремятся спасти из пожара документы или ценные вещи, они уверены, что успеют. Так нельзя делать ни в коем случае — никакие вещи не стоят того, чтобы рисковать из-за них жизнью», — прокомментировали «URA.RU» ситуацию в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Сейчас без крыши над головой остались женщина и трое детей 10, 16 и 17 лет. «Семья временно находится у родственников, с ней работают психологи. Оставшимся без крыши над головой предоставят материальную помощь, решается вопрос о предоставлении жилья», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевого минсоцразвития. В ведомстве также добавили, что погибшая девушка не была родной дочерью — над ней оформили опеку.