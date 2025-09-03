Мэрия Перми накажет подростков за сломанный автомат для белок в Балатовском парке. Видео

Власти Перми пообещали наказать вандалов за сломанный автомат для белок в парке
Оператор парка начал проверку пострадавшего оборудования
Оператор парка начал проверку пострадавшего оборудования

В мэрии Перми высказались относительно инцидента с автоматом для кормления белок, который был поврежден группой подростков на территории Балатовского парка. В социальных сетях был опубликован ролик, на котором видно, как несколько подростков в спортивной одежде трясут и толкают устройство, а затем, раскачав автомат, пытаются достать лакомства через выдающий отсек.

«Оператор Балатовского парка — МАУК „ПермьПарк“ — уже осведомлен об инциденте и начал проверку состояния пострадавшего оборудования. В настоящее время проводится проверка технической исправности автомата и прилегающей будки. После завершения проверки в правоохранительные органы будет направлено соответствующее заявление с приложением видеоматериалов, полученных с камер наружного видеонаблюдения парка», — пишет портал perm.aif.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В мэрии также напомнили, что на территории парка организовано круглосуточное видеонаблюдение и обеспечивается работа службы охраны. Все сведения о происшествиях и правонарушениях, зафиксированных на объектах учреждения, передаются в компетентные органы.

