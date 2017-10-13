Сотрудники следственного управления СКР проводят проверку по факту информации об избиении несовершеннолетнего в Нефтеюганске. Полицейских, якобы не ответивших на звонок о помощи, также проверят — на халатность. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
«12 октября 2017 года в СМИ размещено сообщение о том, что в одном из дворов 13-го микрорайона города Нефтеюганск мужчина избивал и пытался задушить ребенка. По данному факту Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что организована проверка в адрес сотрудников полиции. Так как, по информации матери ребенка, в дежурной части УМВД не ответили на ее звонок. «По итогам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения», — добавил и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по ХМАО-Югре по взаимодействию со СМИ Олег Меньших.
Как ранее сообщало агентство, в соцсетях разгорается скандал вокруг истории о том, что жительница Нефтеюганска не смогла дозвониться до полиции, когда хулиган напал на ее ребенка и других детей, игравших во дворе.