В югорских соцсетях разгорается скандал вокруг истории о том, как жительница Нефтеюганска не смогла дозвониться до полиции, когда хулиган напал на ее ребенка и других детей, игравших во дворе.
Женщина описала ситуацию в группе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск». По словам Мадины Халиковой, инцидент произошел днем в 13-м микрорайоне Нефтюганска. «Дети играли на площадке, со слов детей некий неизвестный отморозок, больше никак его не могу назвать, начал кричать с балкона на них, чтобы они ушли с площадки, потом вышел, схватил моего ребенка и начал душить, после головой бить об стену, спасибо мужчине, который проходил мимо, помог детям убежать с площадки», — рассказала женщина.
Она попыталась несколько раз дозвониться до полиции по единому номеру экстренных служб 112, но никто не взял трубку. Тогда она вместе с детьми пошла к участковому, но и там никого не нашла. «В итоге мы с детьми разошлись по домам. Вот как работает у нас полиция, а если бы убил он ребенка, куда писать, сама я не дозвонилась даже в приемную начальника УВД», — добавила она.
В полиции «URA.RU» смогли лишь подтвердить, что сообщения о нападении не получали. «В дежурные части Нефтеюганска и Нефтеюганского района сообщений подобного рода не поступало», — пояснила начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ирина Валюк.