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12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
20:32  12 октября 2017 1

В Югре женщина не смогла дозвониться до полиции, пока хулиган душил ребенка во дворе

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, ваз, полиция, служебные автомобили
В МВД заявили, что не получали сообщенийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В югорских соцсетях разгорается скандал вокруг истории о том, как жительница Нефтеюганска не смогла дозвониться до полиции, когда хулиган напал на ее ребенка и других детей, игравших во дворе.

Женщина описала ситуацию в группе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск». По словам Мадины Халиковой, инцидент произошел днем в 13-м микрорайоне Нефтюганска. «Дети играли на площадке, со слов детей некий неизвестный отморозок, больше никак его не могу назвать, начал кричать с балкона на них, чтобы они ушли с площадки, потом вышел, схватил моего ребенка и начал душить, после головой бить об стену, спасибо мужчине, который проходил мимо, помог детям убежать с площадки», — рассказала женщина.

Она попыталась несколько раз дозвониться до полиции по единому номеру экстренных служб 112, но никто не взял трубку. Тогда она вместе с детьми пошла к участковому, но и там никого не нашла. «В итоге мы с детьми разошлись по домам. Вот как работает у нас полиция, а если бы убил он ребенка, куда писать, сама я не дозвонилась даже в приемную начальника УВД», — добавила она.

В полиции «URA.RU» смогли лишь подтвердить, что сообщения о нападении не получали. «В дежурные части Нефтеюганска и Нефтеюганского района сообщений подобного рода не поступало», — пояснила начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ирина Валюк.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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