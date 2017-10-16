Мутко признался, что подвергался «страшной дедовщине»

Во время обучения на моториста в профессиональном техническом училище №226 речного флота вице-премьер правительства Виталий Мутко подвергался дедовщине. Он признался в этом участникам и волонтерам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
«Дедовщина страшная была. (…) На первом курсе мама присылала мне посылки, пока поднимался на третий этаж, от посылок уже ничего не оставалось», — приводит слова вице-премьера ТАСС. Мутко отметил, что на втором курсе они с товарищами смогли «прикрыть дедовщину» в училище.
Училище в городе Петрокрепость Мутко закончил в 1977 году, после чего пошел работать матросом-мотористом на судах Ленинградского морского пассажирского порта. Позже он поступил в Ленинградский институт водного транспорта, а в 1999 году получил юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.