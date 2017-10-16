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16 октября 2017
19:17  16 октября 2017 1

Мутко признался, что подвергался «страшной дедовщине»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, мутко виталий
Виталий Мутко рассказал о дедовщине в училищеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время обучения на моториста в профессиональном техническом училище №226 речного флота вице-премьер правительства Виталий Мутко подвергался дедовщине. Он признался в этом участникам и волонтерам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

«Дедовщина страшная была. (…) На первом курсе мама присылала мне посылки, пока поднимался на третий этаж, от посылок уже ничего не оставалось», — приводит слова вице-премьера ТАСС. Мутко отметил, что на втором курсе они с товарищами смогли «прикрыть дедовщину» в училище.

Училище в городе Петрокрепость Мутко закончил в 1977 году, после чего пошел работать матросом-мотористом на судах Ленинградского морского пассажирского порта. Позже он поступил в Ленинградский институт водного транспорта, а в 1999 году получил юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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