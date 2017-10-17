В квартирах дома №70 по улице Республики в Салехарде будут установлены специальные маяки, по которым специалисты будут наблюдать за состоянием трещин, появившихся в отремонтированных летом квартирах. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил начальник департамента городского хозяйства администрации Салехарда Олег Куруч.
Как сообщает ИА «СеверПресс», сейчас ремонтные бригады меняют крыльцо у подъездов дома. Однако, как уверяют жильцы, проблема не в крыльце.
«Сейчас дом еженедельно осматривает специальная комиссия, которая проводит мониторинг основания здания, следит, появляются ли деформации после этого ремонта. Работы завершили в сентябре, в октябре объект приняли в эксплуатацию. Пока никаких деформаций не установили, а трещины в квартирах должны устранять сами собственники», — приводит информагентство слова чиновника.
Как отмечается, коллективное обращение в региональное отделение ОНФ поступило после проверки общественниками качество проведенного капитального ремонта, стоимость которого составила более 7 млн рублей. Подрядчик — компания «Домострой» — провел работы по увязке свай, заливке монолитного бетонного основания, замене труб холодного водоснабжения. Была отремонтирована крыша, обновлен фасад, цоколь и сети электроснабжения.
Основанием для включения дом в программу капремонта стали коллективные обращения жильцов в 2015 году на деформацию внутри здания, сообщает информагентство.