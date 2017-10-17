08:41 17 октября 2017 4

Концерт Филиппа Киркорова в Махачкале мог обернуться трагедией Фото: wikimedia.org

Задержанные 14 октября члены махачкалинской ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» планировали атаку с использованием трех снайперских винтовок на концерте Филиппа Киркорова, состоявшемся 6 июля в Махачкале.

Как рассказали РБК знакомые с ситуацией источники, попытку теракта реализовать не удалось. Что остановило боевиков, собеседники агентства не пояснили. По их словам, в этот же день главарь местной ячейки 30-летний Габибула Халдузов предложил двум боевикам [Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву] напасть на полицейских в парке имени 50-летия Октября. Взяв сумку, в которой лежало три ножа и топор, террористы начали следить за двумя полицейскими и готовились напасть на них, но не сделали этого из-за большого количества людей вокруг.

Все трое — Халдузов, Казуев и Ибрагимов, — были задержаны в Москве и Махачкале. Первый, по словам силовиков, является более опытным террористом и держал связь с боевиками ИГИЛ с помощью мессенджера Telegram. Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а присягнули главарю ИГ по интернету в июле этого года.

Ранее сообщалось, что задержанные также планировали атаку на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Террористы планировали устроить несколько взрывов в толпе, а потом напасть с ножами на участников.

Как уже сообщало «URA.RU», это не первый случай, когда Филипп Киркоров мог стать мишенью для террористов.