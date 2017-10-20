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Главные новости Югры
16:07  20 октября 2017 0

Высокопоставленный чиновник ХМАО публично оскорбил многодетную журналистку. ФОТО

«Фото сделано с разрешения данного гражданина, предлагал попозировать, гордясь собой, безусловно», — так был подписан снимокСКРИН: Личная страница Дарьи Цуманковой во "ВКонтакте"

Начальник управления по профилактике терроризма при аппарате губернатора Югры Евгений Лейком оскорбил журналистку из Ханты-Мансийска в одной из городских больниц. Об этом, на своей странице во «ВКонтакте» рассказала сама пострадавшая Дарья Цуманкова.

По словам девушки, она пришла на прием к врачу по записи, где создалась большая очередь. После того, как ее детей с супругом вызвали на прием, неизвестный мужчина из очереди накинулся на нее с оскорблениями. «Мужчина лет 40 проскакивает, и начинает кричать, мол, что вы их пропустили! Обращаясь ко мне кричит: Свистушка! Совсем обнаглели! Коза! Дрянное поколение и дети у вас такие же! И все в том же духе, даже несколько круче», — говорится в сообщении Дарьи Цуманковой.

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СКРИН: Страница Дарьи Цуманковой во «Вконтакте»

Также девушка выложила фотографию своего обидчика. «Фото сделано с разрешения данного гражданина, предлагал попозировать, гордясь собой, безусловно», — комментирует фотографию Цуманкова.

СКРИН: Личной страницы Дарьи Цуманковой во «Вконтакте»

Мужчиной на фотографии оказался чиновник правительства региона — Евгений Лейком, начальник управления по профилактике терроризма при аппарате губернатора Югры Натальи Комаровой. По словам источника в «Белом доме», Дарья Цуманкова является журналистом проправительственного СМИ «Югра меняется» и в данный момент находится в декретном отпуске.

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Через какое-то время пост с личной страницы девушки был удален. «Человек на фото мною был найден. Конфликт буду решать в другой плоскости. Врач отметила, что тоже удивлена этой ситуации и даже принесла свои извинения. Мы извинились в ответ, что принесли ей такое начало рабочего дня. Также были переданы извинения от руководства данного гражданина», — говорится в новом сообщении девушки.

Получить комментарий Евгения Лейкома на момент публикации материала не удалось. Чиновник не ответил на звонки журналиста по рабочему телефону.

«Ситуация, описанная вами — это частная история, герои которой не журналист и госслужащий, а родители, которые поспорили в очереди к врачу. Конфликт был урегулирован в частном порядке. Насколько мне известно, Евгений Яковлевич Лейком сам позвонил Дарье, и разговор был конструктивным, завершился на позитивной ноте», — пояснил в разговоре с «URA.RU» замдиректора департамента общественных и внешних связей региона Галина Липатова. По ее словам, нормы кодекса этики и служебного поведения связаны прежде всего с выполнением чиновниками их прямых служебных обязанностей. Но с точки зрения общих норм каждой из сторон конфликта, возможно, стоило быть сдержаннее.

Отметим, нарушение кодекса профессиональной этики может стоить чиновникам должности. Ранее первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов инициировал проверку в отношении начальника управления информационной политики Югорска Гузэли Аристовой, которая в своем обращении сравнила жителей со свиньями. По результатам проверки было установлены нарушение рекомендательных норм кодекса этики муниципального служащего, в связи с чем Аристову привлекли к ответственности в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ.

Игорь Волосин
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