17:03 20 октября 2017 0

Фермеров Югры ждет масштабная ревизия Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре начались проверки в фермерских хозяйствах, получающих субсидии из бюджета. Владельцам сельскохозяйственных предприятий предстоит отчитаться об освоении денег, выделенных на их развитие.

Речь идет о финансовой поддержке, которая оказывается фермерским хозяйствам в рамках реализации окружной программы, направленной на развитие агропромышленного комплекса Югры. К примеру, в Сургутском районе в 2017 году на эти цели было выделено 240 млн рублей. В ближайшее время к фермерам приедут ревизоры — они сравнят запланированное на данный период времени поголовье скота с реальным, соотнести уже произведенный объем продукции с необходимым. В случае, если будут выявлены несостыковки, размер финансовой поддержки уменьшат.

«На размере субсидий также сказалось ужесточение правил их выдачи. Их выплата стала дифференцированной. Раньше фермеры получали деньги за произведенную и реализованную продукцию, но с 2017 года они должны иметь не менее 50 условных голов скота, чтобы получать средства на продукцию. Некоторые просто не смогли соответствовать этим правилам. Те фермеры, у кого меньше 50 голов, уже не могут получать субсидии в том же объеме, что получали и раньше», — отметила начальник службы по сельскому хозяйству администрации Сургутского района Инна Шхагапсоева.

По неподтвержденным данным, ужесточения связаны с махинациями ряда фермерских хозяйств. По сведениям источников, ряд предпринимателей закупали скот за пределами региона, реализовывали его в ХМАО, получая при этом и деньги из бюджета на развитие, которого по факту просто не было.