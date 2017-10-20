{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Среди них - Екатеринбург
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
17:03  20 октября 2017 0

В ХМАО фермеров лишают бюджетных денег. В регионе начались массовые проверки

Шапшинское урочище. Ханты-Мансийский район., свинья, коза
Фермеров Югры ждет масштабная ревизияФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре начались проверки в фермерских хозяйствах, получающих субсидии из бюджета. Владельцам сельскохозяйственных предприятий предстоит отчитаться об освоении денег, выделенных на их развитие.

Речь идет о финансовой поддержке, которая оказывается фермерским хозяйствам в рамках реализации окружной программы, направленной на развитие агропромышленного комплекса Югры. К примеру, в Сургутском районе в 2017 году на эти цели было выделено 240 млн рублей. В ближайшее время к фермерам приедут ревизоры — они сравнят запланированное на данный период времени поголовье скота с реальным, соотнести уже произведенный объем продукции с необходимым. В случае, если будут выявлены несостыковки, размер финансовой поддержки уменьшат.

«На размере субсидий также сказалось ужесточение правил их выдачи. Их выплата стала дифференцированной. Раньше фермеры получали деньги за произведенную и реализованную продукцию, но с 2017 года они должны иметь не менее 50 условных голов скота, чтобы получать средства на продукцию. Некоторые просто не смогли соответствовать этим правилам. Те фермеры, у кого меньше 50 голов, уже не могут получать субсидии в том же объеме, что получали и раньше», — отметила начальник службы по сельскому хозяйству администрации Сургутского района Инна Шхагапсоева.

По неподтвержденным данным, ужесточения связаны с махинациями ряда фермерских хозяйств. По сведениям источников, ряд предпринимателей закупали скот за пределами региона, реализовывали его в ХМАО, получая при этом и деньги из бюджета на развитие, которого по факту просто не было.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров