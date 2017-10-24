Власти Ямала оценили новые технологии, внедряемые в сфере коммунального хозяйства в Тюменской области. Накануне в Тюмени презентовали «Умную теплосеть», которая сама подает показания со счетчиков, анализирует расходы тепла и может определить возникшие прорывы.
Система уже собирает показания со 174 счетчиков в контрольных точках на границах магистральных и распределительных сетей компании «Тепло Тюмени». Данные обрабатываются и передаются на пульт диспетчера через беспроводные сети.
«Нам удалось объединить внутри датчики и счетчики тепла, поставить систему передачи информации, блок работы с большими данными, заложить основу аналитики», — подчеркнул разработчик системы управляющий партнер ООО «Центр 2М» Евгений Мискевич.
Второй этап модернизации — удаленное управление задвижками и вентилями, чтобы можно было эффективно эксплуатировать систему и оперативно перекрывать ее при необходимости.
Ямальская делегация также присутствовала на круглом столе по обсуждению проблем ЖКХ. Они оценили новшества и уже подумывают о внедрении их на территории ЯНАО.
«По мнению специалистов, введение „Умного ЖКХ“ позволит снизить плату жильцов за пользование коммунальными услугами. И что немаловажно — контролировать качество предоставляемых услуг», — отметила зам председателя ямальского парламента Елена Зленко.
«Для органов власти это интересно с точки зрения эффективного расходования бюджетных ресурсов в части субсидирования сферы ЖКХ. Я думаю, что мы позже проведем отдельное совещание по внедрению этих систем хотя бы в отдельных городах Ямала», — отметил замгубернатора Ямала Сергей Карасев, курирующий сферу ЖКХ.