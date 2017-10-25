«Матильду» покажут только в одном кинотеатре на Ямале

Показы фильма Алексея Учителя «Матильда» пройдут только в одном кинотеатре на Ямале — «Пандора 3D» в городе Губкинский. Там ожидают большой наплыв посетителей и заявляют, что будут показывать фильм дважды в день, чтобы охватить максимальное количество желающих.
Работники кинотеатров в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надыме и Муравленко пояснили, что фильм «Матильда» изначально не планировали показывать, пишет, пишет ИА «Север-Пресс». И добавили, что это никак не связано с его скандальностью (картина рассказывает об отношениях царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, что вызвало протест со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской). В Тарко-Сале станет известно, будут ли показывать «Матильду» лишь завтра, 26 октября.
В этот день состоится также всероссийская премьера фильма. Как уже сообщало «URA.RU», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков успел посмотреть фильм Учителя вместе с супругой Татьяной Навкой. Он заявил, что не будет комментировать свои впечатления, напоминает «Национальная служба новостей».