09:21 25 октября 2017 0

«А я не буду говорить. Сходите и посмотрите» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посмотрел фильм «Матильда» и посоветовал россиянам посмотреть его, чтобы составить своё мнение. На вопрос о том, понравилась ли картина лично ему, Песков отвечать не стал.

«А я не буду говорить. Сходите и посмотрите. Каждый составит своё впечатление, — приводит Life.ru его слова. Киносеанс Песков посетил вместе со своей супругой Татьяной Навкой.

Премьера скандальной картины прошла 23 октября в условиях повышенных мер безопасности. Организаторы опасались провокаций со стороны православных активистов. «Национальная служба новостей» уточняет, что фильм показывали в кинотеатре «Октябрь».

Художественный фильм рассказывает об отношениях последнего российского императора Николая II и прославленной балерины Матильды Кшесинской.