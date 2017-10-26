Члены профильного комитета свердловского Заксобрания 26 октября утвердили в окончательном чтении проект поправок к бюджету региона на 2017 год.
Как сообщили представители свердловского минфина, его доходная часть вырастет на 1,9 миллиарда рублей — до 205,9 миллиарда. В том числе налоговые и неналоговые поступления возрастут на 1,4 миллиарда рублей, безвозмездные перечисления от вышестоящих органов власти — на 0,5 миллиарда рублей.
Расходная часть вырастет также на 1,9 миллиарда рублей — до 219,5 миллиарда. Прибавка пойдет на увеличение объема финансирования здравоохранения, культуры, спорта, на улучшение инвестиционной привлекательности региона.
На 220 миллионов рублей вырастет объем перечисляемых муниципалитетам субсидий. На 144 миллиона увеличится общий размер трансфертов, направляемых местным властям.
Документ будет принят на ближайшем заседании Заксобрания области.