{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Перед заседанием спорили: кто кого уважает
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:49  26 октября 2017 0

Свердловская область разбогатела на 1,9 миллиарда рублей. Кому достанется прибавка

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, высокинский александр, кулаченко галина
Галина Кулаченко распределила с депутатами дополнительные доходыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены профильного комитета свердловского Заксобрания 26 октября утвердили в окончательном чтении проект поправок к бюджету региона на 2017 год.

Как сообщили представители свердловского минфина, его доходная часть вырастет на 1,9 миллиарда рублей — до 205,9 миллиарда. В том числе налоговые и неналоговые поступления возрастут на 1,4 миллиарда рублей, безвозмездные перечисления от вышестоящих органов власти — на 0,5 миллиарда рублей.

Расходная часть вырастет также на 1,9 миллиарда рублей — до 219,5 миллиарда. Прибавка пойдет на увеличение объема финансирования здравоохранения, культуры, спорта, на улучшение инвестиционной привлекательности региона.

На 220 миллионов рублей вырастет объем перечисляемых муниципалитетам субсидий. На 144 миллиона увеличится общий размер трансфертов, направляемых местным властям.

Документ будет принят на ближайшем заседании Заксобрания области.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров