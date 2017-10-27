Заместителем главы администрации города по социальным вопросам города Шадринска назначена Вера Заговеньева. Такое решение приняли депутаты городской думы в четверг, 26 октября, сообщается на сайте администрации Шадринска.
Заговеньева исполняла обязанности замглавы города с 20 октября после увольнения Светланы Дахиной. Официально Дахина покинула пост по собственному желанию, однако в последние дни своей работы она оказалась втянута сразу в две неприятные истории. Одна из них связана со слухами, о том, что чиновница ради новой должности решилась на дачу взятки, однако оказалось жертвой мошенников.
Также мэрия Шадринска прославилась на всю страну после истории с трехлетним мальчиком, у которого после смерти матери-сироты администрация города хотела отсудить квартиру.