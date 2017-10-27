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Главные новости Курганской области
10:53  27 октября 2017 0

В Зауралье нашли замену уволившемуся после скандалов заместителю мэра

Совещание у губернатора Курганской области. Курган, новикова людмила
Людмиле Новиковой пришлось искать себе нового замаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместителем главы администрации города по социальным вопросам города Шадринска назначена Вера Заговеньева. Такое решение приняли депутаты городской думы в четверг, 26 октября, сообщается на сайте администрации Шадринска.

Заговеньева исполняла обязанности замглавы города с 20 октября после увольнения Светланы Дахиной. Официально Дахина покинула пост по собственному желанию, однако в последние дни своей работы она оказалась втянута сразу в две неприятные истории. Одна из них связана со слухами, о том, что чиновница ради новой должности решилась на дачу взятки, однако оказалось жертвой мошенников.

Также мэрия Шадринска прославилась на всю страну после истории с трехлетним мальчиком, у которого после смерти матери-сироты администрация города хотела отсудить квартиру.

Сергей Монин
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