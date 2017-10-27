Петр Глыбочко, ректор ведущего медицинского вуза страны, высоко оценил проект медкластера «Академический».
Глава Первого московского медуниверситета им. И.М. Сеченова приехал в Уральский государственный медицинский университет, чтобы встретиться со студентами и преподавателями вуза.
Проект медицинского кластера «Академический» Петру Глыбочко представил глава АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Он познакомил столичного гостя с концепцией кластера и этапах работы над ним. По словам Киселева, сегодня кластер находится в стадии практической реализации. В частности, стартовало строительство жилья для медработников.
Глыбочко поддержал создание медицинского кластера в Академическом. По мнению ректора, это поможет развитию медицины на Урале.