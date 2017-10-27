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27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:58  27 октября 2017 0

Ректор столичного вуза в восторге от медкластера в Екатеринбурге

Подписании соглашения между компанией Т-Плюс и властями Свердловской области о создании в Академическом районе Екатеринбурга медкластера, академический район
В рамках проекта уже начали строить жильеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Петр Глыбочко, ректор ведущего медицинского вуза страны, высоко оценил проект медкластера «Академический».

Глава Первого московского медуниверситета им. И.М. Сеченова приехал в Уральский государственный медицинский университет, чтобы встретиться со студентами и преподавателями вуза.

Проект медицинского кластера «Академический» Петру Глыбочко представил глава АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Он познакомил столичного гостя с концепцией кластера и этапах работы над ним. По словам Киселева, сегодня кластер находится в стадии практической реализации. В частности, стартовало строительство жилья для медработников.

Глыбочко поддержал создание медицинского кластера в Академическом. По мнению ректора, это поможет развитию медицины на Урале.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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