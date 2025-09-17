В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes мужчины, задолжавшего по 195 штрафам за нарушение ПДД. Всего автомобилист должен был выплатить более 400 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГУФССП России.
«Добровольно погасить административные штрафы мужчина не посчитал необходимым. В ходе совместного рейда с сотрудниками ГАИ машина должника обнаружена на одной из парковок. Судебными приставами составлен акт описи (ареста) автомобиля», — пояснили в ведомстве.
Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время должник не оплатит все штрафы, его машину выставят на торги.
