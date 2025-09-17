17 сентября 2025

Екатеринбуржец лишился элитного внедорожника из-за долгов по штрафам. Фото

В Екатеринбурге у должника по 195 штрафам за нарушение ПДД забрали Mercedes
Иномарку эвакуировали на спецстоянку
Иномарку эвакуировали на спецстоянку Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes мужчины, задолжавшего по 195 штрафам за нарушение ПДД. Всего автомобилист должен был выплатить более 400 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГУФССП России.

«Добровольно погасить административные штрафы мужчина не посчитал необходимым. В ходе совместного рейда с сотрудниками ГАИ машина должника обнаружена на одной из парковок. Судебными приставами составлен акт описи (ареста) автомобиля», — пояснили в ведомстве.

Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время должник не оплатит все штрафы, его машину выставят на торги.

