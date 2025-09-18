В Академическом обновили самые первые кварталы, из которых вырос район. Фото

Академический район разрастается, но даже самые старые его кварталы выглядят как новые
Академический район разрастается, но даже самые старые его кварталы выглядят как новые

Самый молодой район Екатеринбурга — Академический — продолжает оставаться комфортным и привлекательным для горожан. Так, в 2025 году там было обновлено четыре тысячи квадратных метров пешеходных дорожек. Об этом и других работах по благоустройству URA.RU рассказали в пресс-службе «РСГ-Академическое».  

«Всего в течение текущего года уложено или заменено 1,9 тысяч квадратных метров тротуарной плитки „бехатон“, обновлено 1,8 тысяч кв. м. асфальтового покрытия. Установлено 1,2 тысячи метров бортовых камней, проведен ремонт 20 колодцев», — объяснили собеседники. 

Прежде всего ремонт затронул кварталы № 2 и 5 — территорию в границах улиц Краснолесья, Мехренцева, Рябинина и Павла Шаманова — там, где и начиналась когда-то застройка района. Тротуары, скамейки и урны также восстановили рядом с ключевыми социальными объектами: школами № 16, 19, 23 и детскими садами № 35 и 82. 

«В 2025 году проект „Академический“ отметил 20-летие, а первые дома здесь были сданы еще в 2009-м. С течением времени пешеходные зоны и зеленые пространства требуют обновления, и девелопер ежегодно проводит плановые мероприятия по их восстановлению. С момента начала строительства компания последовательно развивает и поддерживает комфортную городскую среду», — добавили в пресс-службе. 

Об этом же заявил и Сергей Ланцов — генеральный директор «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). «Один из главных принципов работы компании — развитие и поддержка достойного уровня комфорта жилой среды в проектах и после завершения строительства. В Академическом такая практика реализуется ежегодно: обновляются пешеходные аллеи и объекты инфраструктуры. Сегодня протяженность пешеходных дорожек в Академическом — около 13 км, а велосипедных — еще 20 км», — добавил он. 

