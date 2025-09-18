Самый молодой район Екатеринбурга — Академический — продолжает оставаться комфортным и привлекательным для горожан. Так, в 2025 году там было обновлено четыре тысячи квадратных метров пешеходных дорожек. Об этом и других работах по благоустройству URA.RU рассказали в пресс-службе «РСГ-Академическое».
«Всего в течение текущего года уложено или заменено 1,9 тысяч квадратных метров тротуарной плитки „бехатон“, обновлено 1,8 тысяч кв. м. асфальтового покрытия. Установлено 1,2 тысячи метров бортовых камней, проведен ремонт 20 колодцев», — объяснили собеседники.
Прежде всего ремонт затронул кварталы № 2 и 5 — территорию в границах улиц Краснолесья, Мехренцева, Рябинина и Павла Шаманова — там, где и начиналась когда-то застройка района. Тротуары, скамейки и урны также восстановили рядом с ключевыми социальными объектами: школами № 16, 19, 23 и детскими садами № 35 и 82.
«В 2025 году проект „Академический“ отметил 20-летие, а первые дома здесь были сданы еще в 2009-м. С течением времени пешеходные зоны и зеленые пространства требуют обновления, и девелопер ежегодно проводит плановые мероприятия по их восстановлению. С момента начала строительства компания последовательно развивает и поддерживает комфортную городскую среду», — добавили в пресс-службе.
Об этом же заявил и Сергей Ланцов — генеральный директор «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). «Один из главных принципов работы компании — развитие и поддержка достойного уровня комфорта жилой среды в проектах и после завершения строительства. В Академическом такая практика реализуется ежегодно: обновляются пешеходные аллеи и объекты инфраструктуры. Сегодня протяженность пешеходных дорожек в Академическом — около 13 км, а велосипедных — еще 20 км», — добавил он.
