В Свердловской области упали цены на овощи и водку

В Свердловской области за неделю снизились цены на капусту, морковь, огурцы. Заметнее всего подешевели свекла и водка, актуальную информацию опубликовал Свердловскстат.
С 8 сентября стоимость свеклы снизилась до 31,79 рубля за килограмм в среднем (-10,5%). Морковь подешевела на 5,11% — до 41,52 рубля в среднем, огурцы — до 109,97 рубля (-3,95%). Водка подешевела на 0,96% к 15 сентября — до 844,59 рубля в среднем за литр. Также снизились цены на яйца, за десяток просили 82,65 рубля в среднем (-0,75%).
Что касается повышения цен, то помидоры подорожали на 4,48% — до 143,64 рубля за килограмм в среднем. Творог прибавил в цене 0,95% и стал стоить 493,74 рубля в среднем, а черный чай стал дороже на 0,16% — килограмм продавали в среднем за 1402,21 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе уже созрели овощные культуры. Так, к уборке подошли томаты, картофель, тыква, морковь, свекла и дайкон.
