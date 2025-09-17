17 сентября 2025

В Свердловской области упали цены на овощи и водку

В Свердловской области свекла подешевела на 5,11% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свекла подешевела на10,5% за неделю
Свекла подешевела на10,5% за неделю Фото:

В Свердловской области за неделю снизились цены на капусту, морковь, огурцы. Заметнее всего подешевели свекла и водка, актуальную информацию опубликовал Свердловскстат.

С 8 сентября стоимость свеклы снизилась до 31,79 рубля за килограмм в среднем (-10,5%). Морковь подешевела на 5,11% — до 41,52 рубля в среднем, огурцы — до 109,97 рубля (-3,95%). Водка подешевела на 0,96% к 15 сентября — до 844,59 рубля в среднем за литр. Также снизились цены на яйца, за десяток просили 82,65 рубля в среднем (-0,75%).

Что касается повышения цен, то помидоры подорожали на 4,48% — до 143,64 рубля за килограмм в среднем. Творог прибавил в цене 0,95% и стал стоить 493,74 рубля в среднем, а черный чай стал дороже на 0,16% — килограмм продавали в среднем за 1402,21 рубля. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе уже созрели овощные культуры. Так, к уборке подошли томаты, картофель, тыква, морковь, свекла и дайкон. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за неделю снизились цены на капусту, морковь, огурцы. Заметнее всего подешевели свекла и водка, актуальную информацию опубликовал Свердловскстат. С 8 сентября стоимость свеклы снизилась до 31,79 рубля за килограмм в среднем (-10,5%). Морковь подешевела на 5,11% — до 41,52 рубля в среднем, огурцы — до 109,97 рубля (-3,95%). Водка подешевела на 0,96% к 15 сентября — до 844,59 рубля в среднем за литр. Также снизились цены на яйца, за десяток просили 82,65 рубля в среднем (-0,75%). Что касается повышения цен, то помидоры подорожали на 4,48% — до 143,64 рубля за килограмм в среднем. Творог прибавил в цене 0,95% и стал стоить 493,74 рубля в среднем, а черный чай стал дороже на 0,16% — килограмм продавали в среднем за 1402,21 рубля.  Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе уже созрели овощные культуры. Так, к уборке подошли томаты, картофель, тыква, морковь, свекла и дайкон. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...