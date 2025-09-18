Министру финансов Свердловской области подобрали замену

Замглавы минфина Свердловской области Климук претендует на пост главы ведомства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлана Климук является вторым по важности человеком в свердловском минфине
Светлана Климук является вторым по важности человеком в свердловском минфине Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Новым министром финансов Свердловской области может стать первая замглавы ведомства Светлана Климук. По словам осведомленного источника URA.RU, именно ее кандидатуру рассматривают на высокий пост в случае отставки Александра Старкова. 

«Климук может заменить своего шефа [Александра Старкова] на посту министра экономики. Ее кандидатуру сейчас обсуждают», — поделился собеседник.

Климук — старожил свердловского минфина. В декабре 2020-го после ухода из ведомства министра Галины Кулаченко она уже исполняла обязанности главы ведомства. На высокий пост хотели взять Владимира Поливьянова, который курировал несколько отделов в минфине, но по итогу назначили другого зама — Старкова. А Климук вернулась на должность первого заместителя.

После роспуска кабмина 16 сентября Старков был переназначен на должность главы минфина, но в статусе исполняющего обязанности. Уже в ходе первого осеннего заседания заксобрания 25 сентября депутаты утвердят претендента на пост первого замгубернатора. А также назначат ключевых министров — по социальной политике, управлению госимуществом (МУГИСО) и как раз финансам.

По данным URA.RU, посты сохранят Алексей Шмыков, Андрей Злоказов и Алексей Кузнецов. Со Старковым же, говорят источники, близкие к резиденции, продлевать контракт не планируется. При этом есть важный нюанс: согласно вертикали власти, решение по нему, принятое на уровне региона, должны подтвердить или отклонить в федеральном профильном министерстве.

Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого он с 26 марта был в статусе врио главы региона. Сразу после инаугурации правительство в полном составе ушло в отставку (это техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). До формирования нового кабмина все замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым министром финансов Свердловской области может стать первая замглавы ведомства Светлана Климук. По словам осведомленного источника URA.RU, именно ее кандидатуру рассматривают на высокий пост в случае отставки Александра Старкова.  «Климук может заменить своего шефа [Александра Старкова] на посту министра экономики. Ее кандидатуру сейчас обсуждают», — поделился собеседник. Климук — старожил свердловского минфина. В декабре 2020-го после ухода из ведомства министра Галины Кулаченко она уже исполняла обязанности главы ведомства. На высокий пост хотели взять Владимира Поливьянова, который курировал несколько отделов в минфине, но по итогу назначили другого зама — Старкова. А Климук вернулась на должность первого заместителя. После роспуска кабмина 16 сентября Старков был переназначен на должность главы минфина, но в статусе исполняющего обязанности. Уже в ходе первого осеннего заседания заксобрания 25 сентября депутаты утвердят претендента на пост первого замгубернатора. А также назначат ключевых министров — по социальной политике, управлению госимуществом (МУГИСО) и как раз финансам. По данным URA.RU, посты сохранят Алексей Шмыков, Андрей Злоказов и Алексей Кузнецов. Со Старковым же, говорят источники, близкие к резиденции, продлевать контракт не планируется. При этом есть важный нюанс: согласно вертикали власти, решение по нему, принятое на уровне региона, должны подтвердить или отклонить в федеральном профильном министерстве. Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого он с 26 марта был в статусе врио главы региона. Сразу после инаугурации правительство в полном составе ушло в отставку (это техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). До формирования нового кабмина все замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...