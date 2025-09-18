Министру финансов Свердловской области подобрали замену

Новым министром финансов Свердловской области может стать первая замглавы ведомства Светлана Климук. По словам осведомленного источника URA.RU, именно ее кандидатуру рассматривают на высокий пост в случае отставки Александра Старкова.
«Климук может заменить своего шефа [Александра Старкова] на посту министра экономики. Ее кандидатуру сейчас обсуждают», — поделился собеседник.
Климук — старожил свердловского минфина. В декабре 2020-го после ухода из ведомства министра Галины Кулаченко она уже исполняла обязанности главы ведомства. На высокий пост хотели взять Владимира Поливьянова, который курировал несколько отделов в минфине, но по итогу назначили другого зама — Старкова. А Климук вернулась на должность первого заместителя.
После роспуска кабмина 16 сентября Старков был переназначен на должность главы минфина, но в статусе исполняющего обязанности. Уже в ходе первого осеннего заседания заксобрания 25 сентября депутаты утвердят претендента на пост первого замгубернатора. А также назначат ключевых министров — по социальной политике, управлению госимуществом (МУГИСО) и как раз финансам.
По данным URA.RU, посты сохранят Алексей Шмыков, Андрей Злоказов и Алексей Кузнецов. Со Старковым же, говорят источники, близкие к резиденции, продлевать контракт не планируется. При этом есть важный нюанс: согласно вертикали власти, решение по нему, принятое на уровне региона, должны подтвердить или отклонить в федеральном профильном министерстве.
Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого он с 26 марта был в статусе врио главы региона. Сразу после инаугурации правительство в полном составе ушло в отставку (это техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). До формирования нового кабмина все замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.
