17 сентября 2025

Бегемотихе Еве из Екатеринбургского зоопарка нашли жениха

К Еве жених приедет не раньше, чем через год
К Еве жених приедет не раньше, чем через год

Бегемотихе Еве из Екатеринбургского зоопарка нашли жениха, но подготовка к перевозке может занять не меньше года. Ранее животному не могли доставить кавалера из-за антироссийских санкций. Об этом URA.RU рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.

«Найти жениха возможно только при участии куратора-координатора исчезающего редкого вида, у нас он за рубежом. Нам был найден самец, предположили, где его можно взять. И мы ждем удобного момента, когда это можно будет сделать. Мгновенно не сможем, потому что есть проблемы: животное доставлять издалека очень сложно, надо чтобы оно не пострадало. Здесь подготовка только потребуется не меньше года», — пояснила Прилепина. 

Директор подчеркнула, что Еву одну не оставят. «Мы этим серьезно занимаемся, найдем какие-то пути и возможности, как это сделать». 

Ранее директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина сообщала, что подобрать пару бегемотихе Еве долгое время не удавалось. Когда бегемот все же нашелся в Чехии, оказалось, что перевезти невозможно из-за антироссийских санкций.

