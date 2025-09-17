Бегемотихе Еве из Екатеринбургского зоопарка нашли жениха, но подготовка к перевозке может занять не меньше года. Ранее животному не могли доставить кавалера из-за антироссийских санкций. Об этом URA.RU рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.
«Найти жениха возможно только при участии куратора-координатора исчезающего редкого вида, у нас он за рубежом. Нам был найден самец, предположили, где его можно взять. И мы ждем удобного момента, когда это можно будет сделать. Мгновенно не сможем, потому что есть проблемы: животное доставлять издалека очень сложно, надо чтобы оно не пострадало. Здесь подготовка только потребуется не меньше года», — пояснила Прилепина.
Директор подчеркнула, что Еву одну не оставят. «Мы этим серьезно занимаемся, найдем какие-то пути и возможности, как это сделать».
Ранее директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина сообщала, что подобрать пару бегемотихе Еве долгое время не удавалось. Когда бегемот все же нашелся в Чехии, оказалось, что перевезти невозможно из-за антироссийских санкций.
