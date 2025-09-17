Большая часть котельных начала согревать Свердловскую область

Более 60% котельных начали подавать тепло в жилые дома и социальные учреждения Свердловской области. Отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Полностью включено теплоснабжение в 21 муниципальном образовании, имеющих централизованное теплоснабжение», — пояснили в ДИПе. Всего включено 850 котельных (62,3%), отапливается 18 миллионов «квадратов» жилья (18,3%).
Отмечается, что в 25 муниципалитетах полностью подключили к отоплению жилой фонд. В 29 населенных пунктах — все объекты социальной сферы.
Подача тепла в различных городах Свердловской области началась на прошлой неделе. Подробный график по основным муниципалитетам — в отдельном материале URA.RU.
