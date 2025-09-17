Жильцы многоквартирного дома на улице Авиаторов, 13 в Екатеринбурге остались без электричества после того, как один из соседей самостоятельно отключил подачу энергии. Восстановить электроснабжение до сих пор не удалось. На это пожаловались читатели URA.RU, проживающие в этом доме.
«Я звонила дежурному диспетчеру УК „Ремстройкомплекса“ [управляющая компания этого дома], делала заявку на подключение. Звонила им несколько раз, ответ был — со всеми вопросами к соседу», — рассказала одна из жительниц дома Елена. Женщина уточнила, что также обращалась в городскую диспетчерскую службу и полицию, однако там она не получила должного ответа.
Елена также сообщила, что из-за выходки соседа у многих испортились купленные продукты. «Мы весь день без света — холодильники не работают. Продукты и лекарство портятся — ни кому нет дела», — пожаловалась женщина.
Еще одна сосед рассказал, что в управляющей кампании жильцов заставляют разбираться с «проблемой» самостоятельно. «Управляющая компания устранилась от решения проблемы — телефоны руководства молчат, а диспетчера только записывают обращения граждан, не решая проблемы. Люди без электричества в квартирах не знают что делать. Мобильники зарядить не возможно, а что уж там о других неотложных делах с бытовой техникой». В доме также проживает женщина с онкологией, для которой очень важно иметь постоянный доступ к электричеству.
Сам сосед уверен, что весь дом «ворует» у него электричество. Таким образом мужчина отключил абсолютно всех своих соседей, но не свою квартиру. Теперь он манипулирует жильцами, чтобы как можно скорее прошла проверка. Он надеется доказать свою правоту. «Почему у него есть доступ к общей сети, не известно. Но он оставил несколько квартир без света», — резюмирует ситуацию Елена.
Соседи сами пытались разрешить проблему с жильцом, однако он наотрез отказался общаться с ними. Жильцы вызвали участкового, который прибудет в дом 18 сентября.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с управляющей компанией «Ремстройкомплекс», но на звонок никто не ответил. По номеру горячей линии также никто не поднял трубку.
