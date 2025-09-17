«Уральские авиалинии» внезапно отказались от рейсов в Геленджик

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от рейсов между Екатеринбургом и Геленджиком, а также Москвой и Геленджиком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.
«В качестве альтернативы пассажирам предложен вариант перелета рейсами в Краснодар. Также вынужденный возврат денежных средств или вылет и прибытие из /в близлежащих аэропортов», — пояснили там.
Накануне уральская авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы из Екатеринбурга и Москвы в Краснодар, где прекратили принимать и отправлять рейсы в феврале 2022-го. Первый вылет ожидается 20 сентября.
