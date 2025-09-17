17 сентября 2025

Депутат Вихарев открыл уникальный музей в Свердловской области. Фото

В Нижних Сергах открылся церковный музей в Крестовоздвиженском храме
Алексей Вихарев отметил, что городу был нужен музей из-за отстутствия краеведческого центра
Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев принял участие в открытии в Крестовоздвиженском храме в Нижних Сергах (Свердловская область) церковного музея. Вихарев помогал восстанавливать храм с 2019-го, постоянную экспозицию для выставки искали в течение 2025 года.

«Постоянную экспозицию музея приход собирал в течение года — разрабатывали мастер-классы народных промыслов и экскурсии для посетителей, квесты для школьников, написали и выиграли грант, на который смогли закупить мебель и оборудование. В церковном музее можно увидеть редкие вещи, старинные иконы, ценности, коллекцию камней-минералов, а также пообщаться с единомышленниками», — написал Вихарев на своей странице в соцсети «Одноклассники».

Как заявил сам Алексей Вихарев, он был рад поучаствовать в открытии музея. Вместе с волонтерами он помогал делать ремонт в храме с 2019 года. На его личные средства были восстановлены помещения трапезной, кухни, классы воскресной школы, мастерских, установили окна, двери, купол и алтарь. Еще в церковь провели газ. Сейчас началось благоустройство двора. «Музей Нижним Сергам очень нужен и с духовной, и с культурной точки зрения, так как тут нет своего краеведческого центра», — заключил депутат.

