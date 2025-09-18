Уникальные яблоки, которые не гниют месяцами, созрели в Свердловской области

В Свердловской области созрели яблоки, которые можно хранить год
Уральские селекционеры вывели сорт «Благая весть»
Уральские селекционеры вывели сорт «Благая весть»

В Свердловской области созрели яблоки сорта «Благая весть», в особых условиях они могут храниться целый год. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Сергей Макаренко.

«Сорта уральской селекции хранятся до нового урожая. Сорт „Благая весть“ в контролируемых условиях, например, в холодильнике, может храниться до августа. Еще есть сорт „Султан“, он новый, его плоды сохраняют свежесть до февраля-марта», — поделился Макаренко. Ученый отметил, что осенью к уборке подходят осенние и зимние сорта груш.

Макаренко также рассказал URA.RU, что традиционно в осенний период собирают овощи. Например, в текущем году можно собирать тыквы, картофель, свекла, морковь и томаты. 

