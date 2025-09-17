17 сентября 2025

В Екатеринбурге вынесли приговор ячейке исламистов, финансировавшей террористов. Фото

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес приговор четверым уроженцам Центральной Азии, которые финансировали международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

«Осужденные, исповедующие радикальный исламизм, осуществляли сбор и переправку денежных средств в Сирию для нужд террористов. Их действия задокументированы в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий», — пояснили в ведомстве.

Суд приговорил Ахмадхужаева Х. к 12 годам лишения свободы, остальных троих (Ахмадходжаев М., Саидов Н. и Ахмадхуджаев С.) — к 10 годам. Первые годы все осужденные проведут в тюрьме (Ахмадхужаев Х. — первые шесть лет, остальные — по пять лет). Остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

