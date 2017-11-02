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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:59  02 ноября 2017 0

«Федеральное агентство новостей» заявило о политической цензуре со стороны Google

Поисковая система больше не выдает новости ФАНФото: скан со страницы информационного агентства

Информационное агентство «Федеральное агентство новостей» заявило о прекращении трансляции новостей в поисковом сервисе новостей Google.News.

Как сообщают в редакции «Федерального агентства новостей», в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей в поисковом сервисе новостей Google.News. Также в ночь на 27 октября в сервисе американского поисковика был удален архив всех новостей российского СМИ. Сотрудники издания решили, что всему виной политическая цензура из-за работы репортеров агентства в Сирии. Как уточняет RT, такая цензура якобы выгодна властям США и введена «с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом».

Редакция намерена подать жалобу в антимонопольную службу и суд.

Лев Истомин
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