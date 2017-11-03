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03 ноября 2017
02 ноября 2017
14:23  03 ноября 2017 3

Недостроенная телебашня у цирка, которую готовят к сносу, станет символом единства

Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область» за несколько дней до официального открытия. Екатеринбург, екатеринбург, недостроенная башня, исторический парк, россия моя история, заброшенная телевышка
Лучше всего лазерную инсталляцию будет видно со стороны улицы 8 МартаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловское региональное отделение Общероссийского народного фронта намерено использовать недостроенную телебашню у цирка, которую готовят к сносу, в качестве символа единства. Завтра, 4 ноября, в честь праздника Дня народного единства «фронтовики» с помощью лазера собираются проецировать на долгострой надпись: «Мы — едины!»

Как рассказала «URA.RU» Жанна Рябцева, руководитель исполкома свердловского ОНФ, идею с лазерной инсталляцией на День народного единства предложило молодежное отделение общественной организации. «Они предложили, мы поддержали. Нашлись знакомые, которые владеют необходимой аппаратурой. Надпись на башне будет гореть завтра, с 18:00 и до полуночи», — пояснила Рябцева.

Также руководитель исполкома заявил, что не видит никакого противоречия и символизма в том, чтобы проецировать девиз организации: «Мы — едины!» на объект, который до весны следующего года будет уничтожен. «Мы говорим не о том, что будет завтра, а о том, что есть сегодня. Для нас важно показать наше единство, — подчеркнула Рябцева. — Телебашня — очень знаковый объект для города. А что там будет завтра и кто ее разрушит, я не знаю — пока только разговоры».

Глава свердловского ОНФ уточнила, что согласовывать лазерную инсталляцию не пришлось. «Мы же не рисуем на ней красками. Единственное — предупредили полицию, чтобы не было вопросов».

Как ранее сообщало «URA.RU», знаменитый долгострой снесут до апреля 2018 года. Эксперты считают, что при обрушении телебашня может повредить соседнее здание цирка.

Александр Пономарев
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