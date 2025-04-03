В Екатеринбурге рабочие приступили к разбору мини-рынка, который проработал 30 лет возле пересечения улиц Татищева — Заводская. Это необходимо для расширения дороги, ведущей к месту, куда в будущем планировали перевезти региональное правительство. На ликвидацию торговых точек обратил внимание корреспондент URA.RU.
Палатки и киоски убирают уже не первый день. Сейчас здесь осталась малая часть из общего числа точек, которая продолжает работать. Одна из работниц рассказала, что до конца месяца им необходимо съехать. «Трудилась здесь больше 20 лет, а теперь остаюсь без работы», — посетовала собеседница.
В пресс-службе мэрии агентству пояснили, что владельцам киосков предлагали участок в районе улицы Ухтомской, но ответ от них шел очень долго и предложение было отозвано. Сами же торговцы уверяют, что в новом месте трафик ниже, а значит и возможностей для заработка меньше.
С 2018 года, когда власти впервые заговорили о расширении улицы Татищева, владельцев мини-рынка, как утверждал ранее бывший собственник территории Олег Майбуров (приобрел участок в 1995 году), начали «подводить к выселению». Параллельно бизнесмен начал подыскивать компенсационное место. Такие город выдает предпринимателям в случае их вынужденного переезда. В его списке было порядка 30 мест (все — на ВИЗе), по каждому из них пришел устный отказ.
Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от Красноуральской до Викулова, второй — от Викулова до Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном.
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