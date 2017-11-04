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04 ноября 2017
19:48  04 ноября 2017 0

Сто тысяч россиян и блогеры отметили День народного единства. От великого до смешного. ВИДЕО

В соцсетях публикуют фото и видео праздничного единения страныФото: соцсети

В Лужниках прошел митинг-концерт в честь Дня народного единства. Артисты и звезды эстрады поздравили россиян, а блогеры тем временем решили по-своему отметить праздник: в честь памятной даты в Сети появилась масса роликов, посвященных стране и ее истории. Мы отобрали самые яркие из них и представили в нашей подборке.

Главным событием празднования Дня народного единства, без сомнения, стал концерт в Лужниках. Несколько десятков звезд отечественной эстрады, любимые народные песни и прямые включения. Самым запоминающимся, по откликам зрителей, стало выступление артиста Сергея Безрукова. Он заявил со сцены, что по-настоящему россиян объединяет «история нашей Родины, национальный код», а затем проникновенно прочитал стихотворение Сергея Есенина «Русь моя родная». Для тех, кто не смог приехать в столицу на концерт, в Сети уже доступна полная запись мероприятия.

Зрители уже делятся фотографиями, сделанными на концерте.

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Фото: соцсети

Тем временем в Рунете набирает популярность своеобразное праздничное творчество. Отечественные блогеры выкладывают ролики со своими краткими версиями истории страны и ее национальном разнообразии. При этом многие стараются проявить оригинальность.

Ютуб-канал «Это Россия, детка» решил показать историю освобождения Москвы от поляков в формате популярной в мире карточной игры Hearthstone. Побеждают предсказуемо «наши», но интересны сами монстры, которых авторы придумали каждой из сторон.

Соцсеть «Одноклассники» также выложила свою версию истории Смутного времени. На этот раз — в виде забавного мультика.

Популярным стал и формат видео-открыток от различных сообществ на патриотические темы. К примеру, Ютуб-канал #Жить обыграл тему семьи народов.

А вот паблик «Вежливые люди Новости Политка Аналитика» в Facebook решил напомнить, что даже в праздник не следует расслабляться и сделал подборку о том, почему Россия непобедима.

Тему семьи в День народного единства развивает и паблик Postnews во «ВКонтакте». Там сделали свою видео-открытку о том, кто живется сегодня в России.

Отметим, День народного единства пока еще остается относительно новым праздником, и для многих непонятным. Ранее «URA.RU» рассказало историю празднования этой даты и объяснило, почему 4 ноября — более народный праздник, чем даже 9 Мая.

Виктор Жуков
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