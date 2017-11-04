11:53 04 ноября 2017 0

Мало кто понимает, почему 4 ноября — уникальный праздник Фото: Илья Московец © URA.RU

Согласно опросам «Левада-центра», 44% россиян до сих пор не знают, какой праздник они отмечают 4 ноября. За 12 лет власть так и не смогла объяснить россиянам значение этой даты. Но именно в этот день произошли события, аналогов которым нет во всей тысячелетней российской истории, считает журналист «URA.RU» Станислав Захаркин. Его колонка — свежий взгляд на День народного единства — молодой праздник, который только начинает наполняться смыслами.

История России — это всегда история власти. В нашей стране именно государство становилось движущей силой любых событий: это оно проигрывало и выигрывало войны, строило заводы и фабрики, инициировало и проводило реформы. Все самые горячие споры в России ведутся вокруг фигур государственных лидеров — например, последние 70 лет мы спорили о Сталине. Вот уже год спорим о Николае II. Принято считать, что общество в России не играло самостоятельной роли. Даже в крупных народных победах как 9 мая большое значение отводят именно руководящей роли государства, которое смогло мобилизовать страну.

Захватив Москву, поляки готовились обратить Россию в католичество Фото: Александр Кадников © URA.RU

Все эти построения разбиваются об одну дату — 4 ноября 1612 года. Историки называют этот период «Смутным временем». К 1612 году в стране уже как 7 лет идет гражданская война. После череды свержений Лжедмитриев и Шуйских в Кремле нет фактически никакой власти. На севере шведы заняли Новгород, поляки захватили запад страны, Смоленск и Москву. Крестьяне, которых государство закрепощало с конца XVI века, вздохнули свободно. Они захватывают земли дворян, а те в свою очередь, объединившись, проводят карательные операции. По России поползли слухи, что уже совсем скоро российский трон займет польский королевич Владислав, а страну обратят в католичество. Поверить в это было несложно, ведь приглашенные боярами поляки, уже сидели в Кремле.

«Вы видите и ощущаете, в какой великой беде все государство ныне находится и какой страх впредь, что легко можем в вечное рабство поляков, шведов или жидов впасть? Заложа дом мой, жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу Отечеству, нежели видеть Отечество в поругании и от врагов в обладании», — обратился к горожанам земский староста Кузьма Минин после церковной службы в сентябре 1611 года. С этой речи началось самое уникальное событие нашей истории.

Люди осознали, что их страна может окончательно исчезнуть уже через несколько лет. Забыв все свои разногласия, они начали организовываться. Сами. Никакой власти тогда просто не было.

Староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский стали символом единства (народный староста и дворянин в одной упряжке — та еще редкость для XVII века) во имя спасения Родины. Нижегородцы собрали деньги и армию, а уже через год в ноябре 1612 года освободили Москву. Это дата позже послужила основой для праздника. 4 ноября стали отмечать в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича.

Вернулась к нему уже новая российская власть в 2005 году, когда государству потребовался новый ценностный центр, способный консолидировать общество. Однако по иронии судьбы праздник попытались оседлать националисты — в этот день в крупнейших городах страны начали проводиться «русские марши». Стараясь перебить эффект от торжества ксенофобии, власти ответили собственными демонстрациями. Но само население в целом тогда оставалось безучастным, праздник проходил мимо простых людей.

Романовы стали второй царской династией в российской истории. После освобождения Кремля их выбирали на царство фактически «всем миром» Фото: Анна Майорова © URA.RU

12 лет спустя официоз смягчается, а количество участников русских маршей сокращается. Праздник постепенно начал приживаться. Социологи фиксируют, что с каждым годом все больше россиян правильно отвечают, что именно празднуется в этот день. Однако потенциал этой даты так и полностью и не раскрыт. Современная Россия — это страна с дезориентированным населением. Ее жители не ощущают единства, общего исторического прошлого. Трактовки и оценки исторических событий, политических деятелей в большинстве свое раскалывают современное общество, чем служат почвой для консолидации.

Гражданская идентичность «россиянин» не имеет никакого ценностного наполнения. Герб и флаг современной России не вызывает чувства гордости и не навевает воспоминаний о былых достижениях. Согласно опросам, почти половина россиян не знают слов собственного гимна. В этих условиях 4 ноября мог бы стать одной из ключевых точек сборки для новой идентичности — построенной не вокруг поддержки того или иного политического лидера (Николая II, Сталина, Ельцина и проч.), а вокруг идеи самостоятельного и сильного общества. Того самого, которое обладает политической субъектностью, которое способно действовать самостоятельно без всякого окрика сверху и не является придатком государства. Того самого, которое 400 лет назад в условиях безвластья, позабыло все свои разногласия и спасло страну. При правильном подходе 4 ноября может когда-нибудь сравниться по идейной значимости с Днем победы 9 мая. Этой дате просто нужно дать шанс раскрыться.