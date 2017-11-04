Жена полицейского в Дагестане пожаловалась, что ее полгода насиловали девять односельчан

Жительница села Новочуртах заявила о том, что ее систематически в течение шести месяцев насиловали односельчане. Она потребовала наказать девять человек, которые довели ее до попытки суицида.
По словам потерпевшей, преступления совершались с февраля по август 2017 года, передает Lenta.ru. Мужчины опаивали ее алкоголем, пичкали психотропными средствами и говорили, что она отвечает за своего мужа, сотрудника местной полиции, утверждает женщина. При этом неизвестно, в чем он провинился. Инциденты происходили по ночам в тот момент, когда мужчина находился на дежурствах, отмечает издание.
Уточняется, что муж женщины подал на развод, и сейчас она живет у своих родителей. Жительница села сообщила, что хотела совершить самоубийство, но этому помешали неожиданные гости.