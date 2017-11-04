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04 ноября 2017
22:39  04 ноября 2017 0

Жена полицейского в Дагестане пожаловалась, что ее полгода насиловали девять односельчан

Клипарт. Насилие , страх, жертва, боль, насилие, женщина
Женщину довели до попытки самоубийстваФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница села Новочуртах заявила о том, что ее систематически в течение шести месяцев насиловали односельчане. Она потребовала наказать девять человек, которые довели ее до попытки суицида.

По словам потерпевшей, преступления совершались с февраля по август 2017 года, передает Lenta.ru. Мужчины опаивали ее алкоголем, пичкали психотропными средствами и говорили, что она отвечает за своего мужа, сотрудника местной полиции, утверждает женщина. При этом неизвестно, в чем он провинился. Инциденты происходили по ночам в тот момент, когда мужчина находился на дежурствах, отмечает издание.

Уточняется, что муж женщины подал на развод, и сейчас она живет у своих родителей. Жительница села сообщила, что хотела совершить самоубийство, но этому помешали неожиданные гости.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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