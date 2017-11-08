В Ноябрьск съехались лучшие слесари Ямала

В Ноябрьске прошел окружной этап соревнований «Славим человека труда», в котором приняли участие работники газораспределительных и теплоэнергетических предприятий Ямала.
Впервые на Ямале соревновались слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования. В мероприятии участвовали 12 работников из разных городов региона: Салехарда, Надыма, Муравленко, Тарко-Сале, Губкинского, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Участникам было необходимо продемонстрировать навыки работы с опасным газовым оборудованием.
Победителем соревнований стал слесарь 5-го разряда филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Николай Сурин: он набрал 61 балл из 70 возможных. Второе место у Вячеслава Дернового — представителя принимающей стороны конкурса профессионального мастерства. Бронза досталась еще одному ямалкоммунэнерговцу, Ильгизару Шайдуллину, представлявшему Муравленко. Отметим, что разрыв между вторым и третьим местами составил всего полбалла.
«Мероприятие организовано и проведено на высшем уровне. Всё продумано — начиная с жеребьёвки и заканчивая награждениям победителей. Все участники получили колоссальный опыт, поделились с коллегами по цеху знаниями и померились „мускулами“», — отметил один из членов комиссии профсоревнования.
Организатором мероприятия выступил департамент тарифной политики энергетики и ЖКК ЯНАО при поддержке администрации Ноябрьска. Свою помощь в организации, а также площадку для проведения соревнований предложило АО «Энерго-Газ-Ноябрьск».