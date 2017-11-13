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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:48  13 ноября 2017 0

Пользователи нашли очередной дефект у iPhone X

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , смартфон, айфон, apple, iphone 10
Продукция Apple разочаровывает фанатовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обладатели iPhone X нашли очередной дефект модели. По словам пользователей, у новинки большие проблемы с динамиками.

Как сообщают первые покупатели, которые успели обзавестись iPhone X, у телефона во время разговора начинается очень неприятный треск в динамиках, сообщает Nation News. У одних — при максимальной громкости, у других — даже при половине мощности. Дефект встречается часто — замена аппарата в магазине не гарантирует, что проблема будет решена.

Большинство пользователей возмущено тем, что у гаджета при такой стоимости вообще есть какие-то недостатки: при цене от 80 тысяч за телефон они ожидают, что устройство будет работать идеально.

Это уже не первый дефект, выявленный с начала продаж. Ранее в компании уже признали проблемы с экраном, перестающим реагировать на прикосновения при температуре около нуля градусов. Кроме того, пользователи жаловались на большую хрупкость аппарата и быструю изнашиваемость экрана. Эксперты отмечают, что в компании поторопились выпустить новую модель на рынок, не доведя ее до ума и это может стать началом падения знаменитого бренда. Опрошенные «URA.RU» эксперты высказывали мнение, что мода на iPhone пройдет уже в 2018 году.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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