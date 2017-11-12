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12 ноября 2017
11:56  12 ноября 2017 0

Айфону предсказали выход из моды в 2018 году

«С выпуском iPhone X поторопились, для Apple началась новая веха»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , restore, iphone 10, старт продаж
Мода на широко разрекламированный гаджет от Apple пройдет совсем скоро, уверены экспертыФото: Владимир Андреев © URA.RU

В конце недели компания Apple официально признала наличие проблем с сенсорным экраном нового iPhone X. Пользователи марки жалуются, что гаджет не реагирует на прикосновения в холодную погоду. Владельцы устройства сообщают, что экран теряет чувствительность на несколько секунд при выходе на улицу, где температура воздуха не превышает ноль градусов. Кроме того, в соцсетях можно обнаружить немало других жалоб на модную новинку.

Почему iPhone X недоделан, очередям за ним не стоит верить и станет ли новая модель закатом Apple — «URA.RU» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На сегодняшний день iPhone Х — дефицитный товар, это означает, что многочисленные жалобы на гаджет, которые начали появляться, пока не оказывают значимого влияния на продажи. Однако надо признать, что к новой модели действительно возникает немало вопросов как у рядовых потребителей, так и у специалистов.

Во-первых, аппарат легко бьется, это без преувеличения самый бьющийся айфон. Именно поэтому я не рекомендую носить его без чехла, любое падение может оказаться фатальным.

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , гаджеты, iphone 10, два айфона, фон, смартфон, телефон, мобильный
Старт продаж iPhone X обернулся ажиотажем. Но колумнист утверждает, что ему не стоит верить
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во-вторых, при низкой температуре экран устройства и вправду замерзает, это не фейк — производитель уже признал данную недоработку и обещает устранить ее в самое ближайшее время.

В-третьих, особенности установленного на аппарате экрана таковы, что он достаточно быстро выгорает. Именно с этим связаны рекомендации — не выставлять максимальную яркость, чтобы предотвратить преждевременный выход устройства из строя.

В-четвертых, есть вопрос к батарее, которая установлена на данной модели айфона. Скорее всего, она будет разряжаться в ноль за короткий период уже спустя несколько месяцев активной эксплуатации гаджета.

Стоит понимать, что основные проблемы, связанные с работой новинки, будут выявлены в ближайшие полгода. Скорее всего, ошибок и недоработок станет еще больше. Почему это происходит? Потому что устройство, с инженерной точки зрения, было выведено на рынок «сырым», на год раньше, нежели это планировалось изначально. Причем производитель представлял данное решение как некое достижение — дескать, компании удалось выпустить iPhone X раньше всех поставленных сроков.

Очевидно, что новинку выводили в большой спешке, компания торопилась по вполне объективным причинам — производитель сегодня заметно теряет рынок, надо было как-то спасать положение.

На мой взгляд, этот айфон станет поворотной вехой, историческим этапом Apple. Пик продаж «яблочной» продукции пришелся на 2015 год после чего началось снижение: сейчас продажи держатся на прошлогоднем уровне. Однако, согласно имеющимся прогнозам, компания продолжит сдавать свои позиции. Вполне вероятно, что в 2018 году Apple станет производителем номер три, а в 2019—2020 годах может вообще вылететь из пятерки крупнейших мировых производителей. По моему мнению, в первую очередь это связано с тем, что на данный момент у компании нет других конкурентоспособных продуктов, а с айфонами на самом деле у них с самого начала как-то не особо заладилось.

Те огромные очереди в точки продаж, которые все мы видели — это всего лишь удачный маркетинг, который не отражает реального спроса на продукт. Apple научилась создавать искусственный ажиотаж вокруг своей продукции, однако к ее качеству сегодня возникает немало вопросов. Мы видим моду, которая, как известно, довольно быстро проходит.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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