Белоруссия не согласовывает свои решения в ООН с Киевом
Белоруссия нанесла удар «ножом в спину» Украине, проголосовав в ООН против украинской резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко.
По словам политика, такое голосование представителей республики идет вразрез с громкими заявлениями Минска о нейтральности, пишет «Газета.ру». В Киеве отметили, что это уже второй удар в спину, так как год назад белорусские представители в ООН проголосовали таким же образом.
Ранее в парламенте Крыма заметили, что проект резолюции ООН по нарушению прав человека на российском полуострове не отвечает сути вопроса и посоветовали руководству Украины не заниматься ерундой.