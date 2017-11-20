10:59 20 ноября 2017 0

Форумчане считают, что по бульвару ездил этот автомобиль Фото: страница «ВКонтакте» Денислама И.

В Тюмени появились последователи пожизненно лишенной водительских прав гонщицы Мары Багдасарян. Молодые люди проехали вечером на автомобиле по тротуару в центре города и выложили видеоролик в Сеть. Горожане сообщили, что уже сами нашли виновника нарушения ПДД и на популярном форуме автолюбителей сообщили его фамилию и госномер его автомобиля.

Минутный видеоролик снят на камеру мобильного телефона. В нем видно, что автомобиль едет по Текутьевскому бульвару, распугивая прохожих. В итоге машина подъезжает к круглому строению, на котором написано «Туалет». На ролике стоит маркировка «@majorka_777_» — это аккаунт в Инстаграм группы людей, которые называют себя «Золотая молодежь столицы. Элита всего мира». Там же значится, что адвокатом группы является защитник Мары Багдасарян Давид Кемулария. На странице содержатся видеозаписи нарушений правил дорожного движения.

На популярном автофоруме Car72.ru пользователи уже вычислили незадачливого гонщика и опубликовали его имя, фотографию, снимок автомобиля и даже номер телефона.

По словам горожан, это некий Денислам И., который ездит на «Lada Priora». В одном из двух аккаунтов молодого человека «ВКонтакте» есть еще несколько подобных записей нарушения ПДД в Тюмени с маркировкой «777».

«На этом бульваре есть камеры наблюдения „Безопасный город“. На них можно увидеть гос.номера автомобиля + саму запись нарушения. Что мешает полиции взять запись и наказать нарушителя?», — интересуются автолюбители. Как сообщила корреспонденту «URA.RU» начальник отделения пропаганды областного УГИБДД Анжела Борисова, по факту нарушения ПДД начата проверка. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, запрашивают записи с камер видеонаблюдения. «За нарушение правил дорожного движения — езду по тротуару — нарушителю грозит штраф в две тысячи рублей», — пояснили она.

Москвичка Мара Багдасарян была бессрочно лишена прав в марте 2017 года. Только за 2015 г. у неё набралось 150 неоплаченных штрафов на 1 млн руб. Впрочем, представительница «золотой молодёжи» продолжает нарушать ПДД: этой осенью ее вновь задержали сотрудники Госавтоинспекции за рулем «Merсedes».