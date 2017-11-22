Маликов рассказал о последних днях жизни Хворостовского

Дмитрий Маликов раскрыл обстоятельства смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Как оказалось, в последние дни мэтр находился в коме и скончался сегодня, в половине четвертого утра.
По словам Маликова, известие о смерти Хворостовского он получил от своего соавтора — Лилии Виноградовой, находившейся рядом с умирающим певцом. «Мне Лиля написала, что он скончался в 3.36, это, наверное, по лондонскому времени, значит, примерно в шесть утра по Москве», — уточнил Маликов.
«У нас было очень много общих знакомых, мой соавтор Лилия Виноградова с ним очень близко дружила, работала вместе, и она мне о нем говорила очень много теплых слов, цитирует Маликова „Федеральное агентство новостей“. — Я с ним тоже был знаком, но не так близко». Певец отметил, что Хворостовский принадлежал всему миру, как все великие артисты, но при этом очень много жил и работал в России. «Он нес классическую культуру для простых людей — это очень важно», — подчеркнул Маликов.
Маликов, первым сообщивший о смерти Хворостовского, объяснил, почему решил удалить свое сообщение в Twitter. «Родные просили не говорить ничего. Я написал от эмоций, но не думал, что будет такая реакция», — цитирует певца Life. «Я не собирался становиться ньюсмейкером с этой печальной, трагической новостью. Это были просто эмоции, простите», — добавил исполнитель в своем новом посте в микроблоге.
Информацию о гибели Хворостовского уже подтвердили его родные, а также российский агент прославленного исполнителя и певец Иосиф Кобзон.