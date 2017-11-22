{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
13:41  22 ноября 2017 0

Маликов рассказал о последних днях жизни Хворостовского

Дмитрий Хворостовский в последние дни жизни находился в комеФОТО: uznayvse.ru

Дмитрий Маликов раскрыл обстоятельства смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Как оказалось, в последние дни мэтр находился в коме и скончался сегодня, в половине четвертого утра.

По словам Маликова, известие о смерти Хворостовского он получил от своего соавтора — Лилии Виноградовой, находившейся рядом с умирающим певцом. «Мне Лиля написала, что он скончался в 3.36, это, наверное, по лондонскому времени, значит, примерно в шесть утра по Москве», — уточнил Маликов.

«У нас было очень много общих знакомых, мой соавтор Лилия Виноградова с ним очень близко дружила, работала вместе, и она мне о нем говорила очень много теплых слов, цитирует Маликова „Федеральное агентство новостей“. — Я с ним тоже был знаком, но не так близко». Певец отметил, что Хворостовский принадлежал всему миру, как все великие артисты, но при этом очень много жил и работал в России. «Он нес классическую культуру для простых людей — это очень важно», — подчеркнул Маликов.

Маликов, первым сообщивший о смерти Хворостовского, объяснил, почему решил удалить свое сообщение в Twitter. «Родные просили не говорить ничего. Я написал от эмоций, но не думал, что будет такая реакция», — цитирует певца Life. «Я не собирался становиться ньюсмейкером с этой печальной, трагической новостью. Это были просто эмоции, простите», — добавил исполнитель в своем новом посте в микроблоге.

Информацию о гибели Хворостовского уже подтвердили его родные, а также российский агент прославленного исполнителя и певец Иосиф Кобзон.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров