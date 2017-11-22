Кобзон подтвердил СМИ смерть Хворостовского

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет. Информацию о его смерти подтвердил Иосиф Кобзон. В беседе с РБК Кобзон уточнил, что Хворостовский скончался в Швейцарии.
Информацию о смерти Хворостовского подтвердили его родственники на странице в Facebook, а также официальный представитель певца в России. «Это действительно, к сожалению, так случилось», — цитирует агента Хворостовского ТАСС.
Хворостовский родился в Красноярске, где позже окончил педагогическое училище имени А. М. Горького и Красноярский институт искусств. В 1989 году он одержал победу на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе. После этого Дмитрий Хворостовский получил возможность выступать в лучших оперных театрах мира — Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон), театре Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Мариинке (Санкт-Петербург) и многих других. С 1994 года певец проживал в Лондоне.
О борьбе Хворостовского с онкологическим заболеванием стало известно в 2015 году, когда певцу пришлось сократить график выступлений. Спустя год он вновь вернулся на сцену, но выступал все реже. В течение осени СМИ неоднократно «хоронили» Хворостовского, но сам певец и его родные опровергали трагические слухи.