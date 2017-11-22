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22 ноября 2017
17:31  22 ноября 2017 0

Белорусскому рэперу Максу Коржу закрыли въезд на Украину. Из-за Крыма

Киев отомстил рэперу за выступления в КрымуФото: официальная страница Макса Коржа в Instagram
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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Белорусского рэпера Макса Коржа пограничники не пустили на территорию Украины. Об этом сообщил ее вице-премьер Вячеслав Кириленко в социальной сети Twitter.

«Пограничники не пустили на Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, а теперь решил гастролировать в Киеве. Территориальную целостность Украины надо уважать», — цитирует Кириленко RT. Кроме того, как отмечает телеканал 360, въезд белорусскому рэперу в страну запретили на три года.

Это не первый случай, когда украинские власти поступили так по отношению к артистам. В официальные списки запрещенных исполнителей на Украине Макс Корж не внесен, однако ему все равно запретили появляться на территории страны, передает «Федеральное агентство новостей». В тот раз рэпер пообещал своим украинским поклонникам разобраться с ситуацией.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны другому рэп-исполнителю Вячеславу Машнову. Он более известен под сценическим псевдонимом Гнойный или «Слава КПСС». Причиной запрета опять же стало выступление в «оккупированном» Крыму.

Ксения Томашова
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