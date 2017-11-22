17:31 22 ноября 2017 0

Киев отомстил рэперу за выступления в Крыму Фото: официальная страница Макса Коржа в Instagram

Белорусского рэпера Макса Коржа пограничники не пустили на территорию Украины. Об этом сообщил ее вице-премьер Вячеслав Кириленко в социальной сети Twitter.

«Пограничники не пустили на Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, а теперь решил гастролировать в Киеве. Территориальную целостность Украины надо уважать», — цитирует Кириленко RT. Кроме того, как отмечает телеканал 360, въезд белорусскому рэперу в страну запретили на три года.

Это не первый случай, когда украинские власти поступили так по отношению к артистам. В официальные списки запрещенных исполнителей на Украине Макс Корж не внесен, однако ему все равно запретили появляться на территории страны, передает «Федеральное агентство новостей». В тот раз рэпер пообещал своим украинским поклонникам разобраться с ситуацией.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны другому рэп-исполнителю Вячеславу Машнову. Он более известен под сценическим псевдонимом Гнойный или «Слава КПСС». Причиной запрета опять же стало выступление в «оккупированном» Крыму.