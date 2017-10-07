СБУ запретила рэперу Гнойному приезжать на Украину

СБУ запретила рэп-исполнителю Вячеславу Машнову, более известному под сценическим псевдонимом Гнойный и Слава КПСС, въезд на Украину.
Причиной такого решения стало «незаконное пересечение границы Украины» артистом и его выступление в Крыму. Кроме того, сотрудники национальной службы безопасности сочли оскорбительными некоторые высказывания рэпера в адрес Украины, сообщает телеканал 360. Ранее СБУ на запрос украинских СМИ заявляла, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Машнова.
В понедельник, 2 октября, стало известно, что рэп-исполнитель попал в базу украинского сайта «Миротворец» за то, что нарушил госграницу Украины и поддержал присоединение Крыма к России, выступив на концерте в Севастополе. От имени Славы КПСС рэпер собирался дать концерт в Киеве 24 декабря.