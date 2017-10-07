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07 октября 2017
08:44  07 октября 2017 2

СБУ запретила рэперу Гнойному приезжать на Украину

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, войска, крым, солдаты, военные, украина, флаг
СБУ закрыла для рэпера госграницуФото: Валентина Свистунова © URA.RU

СБУ запретила рэп-исполнителю Вячеславу Машнову, более известному под сценическим псевдонимом Гнойный и Слава КПСС, въезд на Украину.

Причиной такого решения стало «незаконное пересечение границы Украины» артистом и его выступление в Крыму. Кроме того, сотрудники национальной службы безопасности сочли оскорбительными некоторые высказывания рэпера в адрес Украины, сообщает телеканал 360. Ранее СБУ на запрос украинских СМИ заявляла, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Машнова.

В понедельник, 2 октября, стало известно, что рэп-исполнитель попал в базу украинского сайта «Миротворец» за то, что нарушил госграницу Украины и поддержал присоединение Крыма к России, выступив на концерте в Севастополе. От имени Славы КПСС рэпер собирался дать концерт в Киеве 24 декабря.

Сергей Демин
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