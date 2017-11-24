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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Югры
18:24  24 ноября 2017 0

Автобизнес в ХМАО обвиняют в угонах и мошенничестве. Пострадали десятки человек. ФОТО

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, автоугонщик, кража автомобиля, взлом автомобиля, вор, транспортное средство
В компании по прокату машин угнали несколько дорогих иномарокФото: depositphotos.com © URA.RU

В Югре десятки человек заявляют, что пострадали в результате действий сети проката машин «Ленд-Авто». Об этом «URA.RU» рассказал неформальный лидер жертв компании, сургутянин Виталий Садыхов.

Сам Садыхов лишился почти миллиона рублей, доверившись своему знакомому — средства он инвестировал в «Ленд-Авто» полтора года назад. За эти деньги ему обещали ежемесячный доход, две машины, а затем и возврат долга. «Я думал купить машину, и дать ее туда в аренду. Но меня уговорили, что проще сразу вложить деньги, они купят в лизинг шесть автомобилей, два из которых мне отдадут в 2018-м и 2019-м году. В итоге, меня просто кинули на деньги. Сказали — найдете инвестора, он принесет свои финансы, и мы за его счет вам долг вернем», — комментирует Садыхов.

Автомобиль, который был в аренде у компании, сейчас на СТО
Фото: Виталий Садыхов

По данным Виталия, от действий предприятия пострадали больше 40 человек, причем не только в Сургуте, но и в других городах ХМАО и даже за пределами округа. У некоторых угнали машины, другим — не вернули ни деньги, ни переданные в аренду автомобили, а те, которые вернули, оказались в ужасном состоянии. «С помощью ОБЭП вернули машину одному из клиентов. Обещанных денег — 360 тысяч человек не получил, а машина сейчас на СТО, вся битая, в двигателе даже масла не было», — рассказал Садыхов.

Основатель и владелец сети проката машин «Ленд-авто» Владимир Ленде подтвердил «URA.RU», что у компании действительно произошли проблемы, из-за чего предприятие обанкротилось. «Хозяйственную деятельность мы сейчас не ведем. Есть ИП, которые работают под франшизой. Что касается Садыхова — его деньги пошли на погашение других задолженностей, мы хотели выровнять ситуацию. Сейчас ищем варианты, как выплатить все долги, уже из средств частных лиц. Да, есть и другие пострадавшие, у нас были финансовые сложности, и никто этого не скрывает — компания проводит оплату задолженности в порядке очереди», — рассказал Ленде. Он также подтвердил, что были угоны автомобилей, переданных в аренду его предприятию — внедорожника Toyota и Kia Optima. Владельцам также производим выплаты», — отметил Ленде.

Пострадавшие уверены, что сеть продолжает искать новых клиентов, чтобы с помощью их средств, в том числе, гасить старые долги. «Суды идут, но никаких средств изыскать не могут. Скорее всего, идет обналичка через ИП. При этом они новый офис открыли в Сургуте, рекламу крутят по радио, то есть продолжают работать», — рассказал Виталий Садыхов. В ситуации разбирается городской ОБЭП, однако сейчас пострадавшие готовят коллективную жалобу, которую планируют в середине декабря подать в Генпрокуратуру.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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