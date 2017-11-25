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Актуальное к этой минуте:
Украинский волонтер разболтал планы ВСУ (Вооруженных сил Украины). Благодаря «длинному языку» мужчины было сорвано наступление на Донбасс.
Учителям на Урале запретили с 1 декабря называть русский язык родным. Оказывается, применение термина «родной язык» может быть оскорбительным.
В Челябинске проходит массовая акция горожан, на ней поднимут проблемы экологии и обманутых дольщиков. На мероприятие обратил внимание Владимир Путин.
Советник губернатора Челябинской области зачитал речитатив в ответ рэперу Гнойному, который назвал Челябинск «столицей СПИДа» вслед за Екатеринбургом. У нас есть эти строки.
Считаете, что украсть полный автомобиль черной икры невозможно? Тогда читайте нашу новость!
Фотограф из Екатеринбурга представила, как бы выглядел быт Барби и Кена, если бы они жили в СССР. Получилось очень атмосферно.