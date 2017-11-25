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25 ноября 2017
14:00  25 ноября 2017 0

Русский язык запретили называть родным, сорвалось наступление на Донбасс и Барби в СССР. Субботняя рассылка от «URA.RU»

Популярных кукол поместили в советскую квартируФото: Лара Вычужанина

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Актуальное к этой минуте:

Украинский волонтер разболтал планы ВСУ (Вооруженных сил Украины). Благодаря «длинному языку» мужчины было сорвано наступление на Донбасс.

Учителям на Урале запретили с 1 декабря называть русский язык родным. Оказывается, применение термина «родной язык» может быть оскорбительным.

В Челябинске проходит массовая акция горожан, на ней поднимут проблемы экологии и обманутых дольщиков. На мероприятие обратил внимание Владимир Путин.

Советник губернатора Челябинской области зачитал речитатив в ответ рэперу Гнойному, который назвал Челябинск «столицей СПИДа» вслед за Екатеринбургом. У нас есть эти строки.

Считаете, что украсть полный автомобиль черной икры невозможно? Тогда читайте нашу новость!

Фотограф из Екатеринбурга представила, как бы выглядел быт Барби и Кена, если бы они жили в СССР. Получилось очень атмосферно.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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