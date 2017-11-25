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25 ноября 2017
24 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:35  25 ноября 2017 0

Художник из Екатеринбурга отправил Барби и Кена в Советский Союз. ФОТО

Пользователей насмешило то, что теща все время моет посудуФото: Лара Вычужанина

Фотографии кукол девушки из Екатеринбурга Лары Вычужаниной стали темой обсуждения в соцсетях. На снимках она поместила Бабри и Кена в Советский Союз.

На кадрах видно, какой была бы их жизнь во времена СССР: Барби развешивает белье на веревке посреди кухни с обшарпанными стенами, Кен сидит за столом с газетой «Правда» и бутылкой водки. Особое внимание фотограф уделил деталям: коробкам с содой и солью, плакату и календарю с «Жигулями». На столе также лежат открытые консервы, треугольный пакет молока и пачка «Примы».

Больше всего пользователей соцсетей удивил кот, на морде которого можно заметить удивление. Также некоторые задались вопросом о третьем персонаже инсталляции: «А почему Барби и Кен перемещаются по кухне, а кукла-теща молча стоит и моет посуду?»

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Популярных кукол поместили в советскую квартиру Фото: Лара Вычужанина

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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