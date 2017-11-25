Художник из Екатеринбурга отправил Барби и Кена в Советский Союз. ФОТО

Фотографии кукол девушки из Екатеринбурга Лары Вычужаниной стали темой обсуждения в соцсетях. На снимках она поместила Бабри и Кена в Советский Союз.
На кадрах видно, какой была бы их жизнь во времена СССР: Барби развешивает белье на веревке посреди кухни с обшарпанными стенами, Кен сидит за столом с газетой «Правда» и бутылкой водки. Особое внимание фотограф уделил деталям: коробкам с содой и солью, плакату и календарю с «Жигулями». На столе также лежат открытые консервы, треугольный пакет молока и пачка «Примы».
Больше всего пользователей соцсетей удивил кот, на морде которого можно заметить удивление. Также некоторые задались вопросом о третьем персонаже инсталляции: «А почему Барби и Кен перемещаются по кухне, а кукла-теща молча стоит и моет посуду?»