В Москве украли полный автомобиль черной икры

08:53 25 ноября 2017 0

Неизвестные погрузили икру в «Форд Фокус» и уехали, не заплатив Фото: depositphotos.com © URA.RU

Неизвестные украли две крупные партии икры в Москве 24 ноября. Ущерб составил почти 10 миллионов рублей.

С продуктовой базы в Ступинском проезде похитили полный автомобиль черной икры на сумму около 9 млн рублей, передает «Ридус». Злоумышленники погрузили ее в «Форд Фокус» и уехали, не заплатив.

По такой же схеме были украдены еще 300 килограммов красной икры, пишет «Русская планета». Ее стоимость составила 900 миллионов рублей. Поиском преступников уже занимаются полицейские.