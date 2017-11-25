В сквере имени Колющенко в Челябинске в субботу, 25 ноября, началась самая массовая за последнее время акция горожан. В сквере уже к 12 часам собрались около тысячи человек, но люди продолжают подходить, передает корреспондент «URA.RU». Пришли обманутые дольщики, активисты экологических движений СтопСмог и СтопГОК и других общественных организаций Челябинска.
Так совпало, что именно утром 25 ноября ГУ МЧС по региону разослало предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Режим НМУ, при котором из-за безветрия вредные примеси не рассеиваются, сохранится до вечера понедельника 27 ноября. Но не только экология стала темой митинга, о своих проблемах говорят и обманутые дольщики микрорайона «Академ риверсайд», и «Речелстроя». Митинг начался с того, что один из участников предложил почтить память тех, кто скончался от онкологических заболеваний из-за плохой экологии.
На митинге ждут председателя Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова. Он уже прилетел в Челябинск.«Люди пришли, потому что об их проблемах услышал Путин!» — пояснил «URA.RU» один из участников митинга.
На проблемы экологии и обманутых дольщиков в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин, когда был в Челябинске 9 ноября на российско-казахстанском форуме. Вылетая из Челябинска во Вьетнам на саммит АТЭС, он с борта самолета позвонил двум жителям города. Президент говорил с Еленой Малининой, обсудил с ней проблему обманутых дольщиков фирмы «Речелстрой». Глава государства также пообщался по телефону с лидером движения СтопГОК Василием Московцом, похвалил активиста за его борьбу за улучшение экологической ситуации, но попросил больше не нарушать закон.