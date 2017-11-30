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30 ноября 2017
29 ноября 2017
28 ноября 2017
13:01  30 ноября 2017 0

На Ямале открыли самую важную ледовую переправу

Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г
Дорожники разрешили проезд через Обь всем легковым транспортным средствамФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Специальная комиссия в четверг, 30 ноября, обследовала лед на реке Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Его толщина достигла необходимых значений, чтобы выдержать легковой автомобиль. Было принято решение с 14:00 разрешить движение для всех видов транспортных средств массой до 3,5 тон.

Для проезда открыты две полосы. Еще одна пока находится в стадии устройства. Увеличение тоннажа на ледовой переправе будет зависеть от погодных условий. Чтобы толщина льда позволила проезжать грузовым автомобилям, необходимы устойчивые низкие температуры, отмечают в региональном департаменте транспорта

Переправа между Салехардом и Лабытнангами — единственный транспортный узел, соединяющий Салехард со всем остальным миром. Железная дорога идет только до города Лабытнанги. Через переправу доставляют в ямальскую столицу практически все грузы, в том числе и продовольственные товары и почту.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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