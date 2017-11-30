Специальная комиссия в четверг, 30 ноября, обследовала лед на реке Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Его толщина достигла необходимых значений, чтобы выдержать легковой автомобиль. Было принято решение с 14:00 разрешить движение для всех видов транспортных средств массой до 3,5 тон.
Для проезда открыты две полосы. Еще одна пока находится в стадии устройства. Увеличение тоннажа на ледовой переправе будет зависеть от погодных условий. Чтобы толщина льда позволила проезжать грузовым автомобилям, необходимы устойчивые низкие температуры, отмечают в региональном департаменте транспорта
Переправа между Салехардом и Лабытнангами — единственный транспортный узел, соединяющий Салехард со всем остальным миром. Железная дорога идет только до города Лабытнанги. Через переправу доставляют в ямальскую столицу практически все грузы, в том числе и продовольственные товары и почту.